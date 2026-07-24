गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में दोहरे मानसून की भीषण मार, बाढ़ का खतरा

वलसाड और वापी में पहले से ही बाढ़ आ चुकी है। इसके बाद अब अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे शहरों में भी जलस्तर बढ़ने लगा है। गुजरात प्रशासन ने चेताया है कि अगर और बारिश हुई तो कई इलाकों में पानी भर जाएगा, जिससे आवागमन मुश्किल हो सकता है और अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ सकता है। इसलिए, अगर आप किसी निचले इलाके में या नदी के किनारे रहते हैं, तो पूरी तरह सतर्क रहें और स्थानीय प्रशासन की हर जानकारी पर ध्यान दें।