गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में दोहरे मानसून की भीषण मार, बाढ़ का खतरा
अगर आप गुजरात, दक्षिण राजस्थान या उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्र में हैं, तो सावधान हो जाइए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट दिया है। दरअसल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से 2 सक्रिय मानसून सिस्टम आ रहे हैं। ये दोनों सिस्टम मिलकर इन इलाकों में अगले कुछ दिनों तक जबरदस्त बारिश और गरज-चमक के साथ तूफान ला सकते हैं।
गुजरात प्रशासन ने संभावित निकासी की चेतावनी दी
वलसाड और वापी में पहले से ही बाढ़ आ चुकी है। इसके बाद अब अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे शहरों में भी जलस्तर बढ़ने लगा है। गुजरात प्रशासन ने चेताया है कि अगर और बारिश हुई तो कई इलाकों में पानी भर जाएगा, जिससे आवागमन मुश्किल हो सकता है और अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ सकता है। इसलिए, अगर आप किसी निचले इलाके में या नदी के किनारे रहते हैं, तो पूरी तरह सतर्क रहें और स्थानीय प्रशासन की हर जानकारी पर ध्यान दें।