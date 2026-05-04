IMD की बड़ी चेतावनी! 3-9 मई तक इन राज्यों में भारी बारिश, तूफान और ओले मचाएंगे कहर!

भारी बारिश, ओले और बाढ़ का खतरा राज्यों पर

उत्तर-पश्चिमी भारत के जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में व्यापक रूप से बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। पंजाब और हरियाणा में भी 3 और 6 मई को बारिश के आसार हैं, वहीं राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। पूर्वी राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल और बिहार में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी आशंका है। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश और असम में भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है।

दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश के साथ-साथ मध्य प्रदेश को भी इस हफ्ते तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। इन मौसमी बदलावों के चलते सभी लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है।