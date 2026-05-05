IMD का ऑरेंज अलर्ट: दिल्ली-NCR में बारिश से राहत, पर खतरा अभी टला नहीं!

IMD ने पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती गतिविधि को बताया कारण

IMD के मुताबिक, मौसम में यह अचानक बदलाव उत्तर और मध्य भारत पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती गतिविधियों के कारण हो रहा है। इसके अलावा, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है।

बारिश के बाद तापमान में भी अच्छी-खासी गिरावट दर्ज की गई है। अब यह 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच आ गया है। हालांकि, आपको लगातार पानी पीते रहने की सलाह दी जाती है। इस अप्रत्याशित मौसम के बने रहने तक, तूफान के दौरान घर के अंदर रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।