IMD का ऑरेंज अलर्ट: दिल्ली-NCR में बारिश से राहत, पर खतरा अभी टला नहीं!
गर्मी से बेहाल दिल्ली और NCR के लोगों को देर रात हुई बारिश से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन मौसम विभाग (IMD) ने अभी पूरी तरह चैन की सांस लेने नहीं दी है। विभाग ने गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कश्मीरी गेट और सफदरजंग जैसे इलाकों में मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि कालकाजी और आरके पुरम जैसे क्षेत्रों में हल्की फुहारों के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है।
IMD ने पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती गतिविधि को बताया कारण
IMD के मुताबिक, मौसम में यह अचानक बदलाव उत्तर और मध्य भारत पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती गतिविधियों के कारण हो रहा है। इसके अलावा, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है।
बारिश के बाद तापमान में भी अच्छी-खासी गिरावट दर्ज की गई है। अब यह 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच आ गया है। हालांकि, आपको लगातार पानी पीते रहने की सलाह दी जाती है। इस अप्रत्याशित मौसम के बने रहने तक, तूफान के दौरान घर के अंदर रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।