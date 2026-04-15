IMD की चेतावनी: 2026 में गर्मी का रौद्र रूप, मध्य-पूर्वी भारत में चलेगी लू
IMD ने मध्य और पूर्वी भारत के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। यह चेतावनी 2026 की अप्रैल के मध्य से शुरू होगी। राजधानी दिल्ली में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है। वहीं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तो तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है।
मौसम विभाग ने बताया है कि कुछ इलाकों में यह भीषण गर्मी 19 अप्रैल तक बनी रह सकती है। इस महीने की शुरुआत में थोड़ी राहत मिलने के बाद, अब गर्मी का दौर फिर से शुरू हो गया है।
मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी: इस बार लू जल्दी और तेज़ होगी
विदर्भ, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इस हफ्ते भीषण लू चलने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि साल 2026 की गर्मियां 2024 से भी ज़्यादा कड़ी हो सकती हैं। उनके मुताबिक, जलवायु परिवर्तन की वजह से लू अब पहले ही शुरू हो रही हैं और लंबे समय तक अपना असर दिखा रही हैं। IMD ने सभी से अनुरोध किया है कि वे खूब पानी पिएं, दोपहर की कड़ी धूप से बचें और मौसम से जुड़ी ताजा जानकारियों पर ध्यान दें।