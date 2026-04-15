IMD की चेतावनी: 2026 में गर्मी का रौद्र रूप, मध्य-पूर्वी भारत में चलेगी लू देश Apr 15, 2026

IMD ने मध्य और पूर्वी भारत के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। यह चेतावनी 2026 की अप्रैल के मध्य से शुरू होगी। राजधानी दिल्ली में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है। वहीं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तो तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है।

मौसम विभाग ने बताया है कि कुछ इलाकों में यह भीषण गर्मी 19 अप्रैल तक बनी रह सकती है। इस महीने की शुरुआत में थोड़ी राहत मिलने के बाद, अब गर्मी का दौर फिर से शुरू हो गया है।