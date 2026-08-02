केरलम में मौत बनकर बरसी बारिश, 6 की मौत

केरलम में 1 अगस्त को हुई भारी बारिश ने पहले ही काफी तबाही मचाई है। इस दौरान 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 अन्य अभी भी लापता हैं। इडुक्की और कोट्टायम में भूस्खलन हुआ और बाढ़ ने ओणम के लिए सजे बाजारों को बर्बाद कर दिया।

करीब 1,465 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और उन्हें राहत कैंपों में भेजा गया है, क्योंकि उनके घर या तो टूट गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कई जगहों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है।

सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रतिक्रिया टीमें भेजी हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है ताकि मुआवजा दिया जा सके। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि आने वाली बारिश को देखते हुए वे खतरनाक जगहों से दूर रहें।