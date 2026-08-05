उत्तर प्रदेश में मौसम ने ली करवट: IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी, झमाझम बारिश से गिरा पारा
लखनऊ में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बारिश हुई और 40.2 मिलीमीटर पानी बरसा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें बांदा, कानपुर देहात, कानपुर शहर और रायबरेली जैसे जिले शामिल हैं, जहां भारी बारिश की संभावना है। वहीं, लखनऊ सहित 40 दूसरे जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।
छिबरामऊ में सबसे ज्यादा 125 मिमी बारिश दर्ज
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश छिबरामऊ में हुई, जहां 125 मिमी पानी बरसा। लखनऊ की बात करें तो अमौसी एयरपोर्ट पर 66.6 मिमी और हनुमान सेतु इलाके में 30.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस बारिश से लखनऊ में बारिश की कमी 42 से घटकर 34 प्रतिशत हो गई है।
हालांकि, जून से अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश 27 प्रतिशत कम हुई है। इसकी वजह 'एल नीनो' को बताया जा रहा है, जिसने मौसम का मिजाज बिगाड़ रखा है। अच्छी खबर यह है कि तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 29.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है।
IMD ने मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया
IMD का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की उम्मीद है।