उत्तर प्रदेश में मौसम ने ली करवट: IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी, झमाझम बारिश से गिरा पारा

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश छिबरामऊ में हुई, जहां 125 मिमी पानी बरसा। लखनऊ की बात करें तो अमौसी एयरपोर्ट पर 66.6 मिमी और हनुमान सेतु इलाके में 30.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस बारिश से लखनऊ में बारिश की कमी 42 से घटकर 34 प्रतिशत हो गई है।

हालांकि, जून से अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश 27 प्रतिशत कम हुई है। इसकी वजह 'एल नीनो' को बताया जा रहा है, जिसने मौसम का मिजाज बिगाड़ रखा है। अच्छी खबर यह है कि तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 29.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है।