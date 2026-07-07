पुणे में मूसलाधार बारिश ने मचाया कहर, अब तक हुई 5 लोगों की मौत
पुणे में इस हफ्ते से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें पाटन में हुए भूस्खलन, खेड़ में आई बाढ़ और पिंपरी-चिंचवड़ में दीवार गिरने जैसी दुर्घटनाएं शामिल हैं। एहतियात के तौर पर जिले की सात तहसीलों में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है।
पुणे में 264 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज
शहर में पिछले 6 दिनों में 264 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो जुलाई महीने के औसत से कहीं अधिक है। मौसम खराब होने की वजह से इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों को पुणे और मुंबई हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी होने की चेतावनी दी है। मावल तहसील में एक और भूस्खलन होने के बाद बचाव दल दिन-रात राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने जोखिम भरे इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, वे पूरी तरह सतर्क रहें।