महाराष्ट्र में भारी बारिश का तांडव: मुंबई में ऑरेंज, पालघर में रेड अलर्ट
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IMD ने मुंबई के लिए गुरुवार सुबह 10 बजे तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जैसे पड़ोसी जिले भी अलर्ट पर हैं। पालघर में रेड अलर्ट की वजह से सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं, मुंबई में अभी तक कोई आधिकारिक छुट्टी का ऐलान नहीं हुआ है।
कोकण में ऑरेंज अलर्ट, पुणे घाटमाथा में रेड अलर्ट
राज्य के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी है। कोकण के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि पुणे घाटमाथा के लिए पालघर की तरह गंभीर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं, सतारा और सांगली में हल्की बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ, विदर्भ के नागपुर और चंद्रपुर जैसे इलाकों में यलो अलर्ट है।