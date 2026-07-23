महाराष्ट्र में भारी बारिश का तांडव: मुंबई में ऑरेंज, पालघर में रेड अलर्ट

IMD ने मुंबई के लिए गुरुवार सुबह 10 बजे तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जैसे पड़ोसी जिले भी अलर्ट पर हैं। पालघर में रेड अलर्ट की वजह से सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं, मुंबई में अभी तक कोई आधिकारिक छुट्टी का ऐलान नहीं हुआ है।