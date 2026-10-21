केरल के 4 जिलों में भारी बारिश के बीच 'ऑरेंज अलर्ट' जारी

तिरुवनंतपुरम के पोनमुडी में एक ही दिन में 14 सेंटीमीटर तक भारी बारिश दर्ज की गई है। अभी और भी बारिश वाले दिन आ सकते हैं।

23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसकी वजह से केरल में 25 अक्टूबर तक बारिश जारी रह सकती है।

इतना ही नहीं, कल एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझीकोड में भी ऑरेंज अलर्ट लागू रहेगा। अच्छी बात यह है कि अरब सागर से सोमालिया की ओर बढ़ रहे एक मौसम सिस्टम का केरल पर ज्यादा असर होने की उम्मीद नहीं है। इस दौरान सभी को सतर्क रहने की सलाह दी गई है!