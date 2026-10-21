केरल के 4 जिलों में भारी बारिश के बीच 'ऑरेंज अलर्ट' जारी
केरल के लिए यह एक अहम खबर है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलाप्पुझा और कोट्टायम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि अगले 24 घंटों में इन इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है।
इसके अलावा, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़ और मलप्पुरम जैसे कई दूसरे जिलों में भी कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह सारी स्थिति तमिलनाडु तट के पास बन रहे एक कम दबाव के क्षेत्र की वजह से बनी है।
केरल के पोनमुडी में 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज
तिरुवनंतपुरम के पोनमुडी में एक ही दिन में 14 सेंटीमीटर तक भारी बारिश दर्ज की गई है। अभी और भी बारिश वाले दिन आ सकते हैं।
23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसकी वजह से केरल में 25 अक्टूबर तक बारिश जारी रह सकती है।
इतना ही नहीं, कल एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझीकोड में भी ऑरेंज अलर्ट लागू रहेगा। अच्छी बात यह है कि अरब सागर से सोमालिया की ओर बढ़ रहे एक मौसम सिस्टम का केरल पर ज्यादा असर होने की उम्मीद नहीं है। इस दौरान सभी को सतर्क रहने की सलाह दी गई है!