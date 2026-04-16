IMD का हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट: ओले, तूफान और बारिश का खतरा

IMD अधिकारी संदीप कुमार शर्मा ने हिमाचल में तूफानों को लेकर दी चेतावनी

लंबे समय से चल रहे शुष्क मौसम के बाद अब हिमाचल में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। IMD अधिकारी संदीप कुमार शर्मा के मुताबिक, 17 अप्रैल से चंबा, कांगड़ा और शिमला जैसे जिलों में मौसम में हलचल तेज होने की संभावना है। हाल के दिनों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, कांगड़ा में 30 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। वहीं, अप्रैल में अब तक, लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर, बाकी सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। इससे पहले आए तूफानों में भी कांगड़ा और मंडी में ओलावृष्टि हुई थी। ऐसे में, बदलते मौसम के हालातों के बीच लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह चेतावनी जारी की गई है।