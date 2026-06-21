IMD का अलर्ट: दिल्ली-NCR समेत देश में मौसम की हलचल, भारी बारिश-तूफान की चेतावनी देश Jun 21, 2026

मौसम विभाग (IMD) ने 22 जून के लिए मौसम का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, उत्तर-पूर्वी भारत के असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में पूरे हफ्ते भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी जोरदार बारिश का अनुमान है।

दूसरी ओर, दक्षिण के राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली-NCR समेत कई उत्तरी राज्यों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार जताए गए हैं।