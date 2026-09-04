हिमाचल में बारिश का तांडव: 95 सड़कें ठप, पीने का पानी गायब; 9 सितंबर तक यलो अलर्ट जारी

इस भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं: पूरे राज्य में 95 सड़कें बंद हैं, जिनमें मंडी और कुल्लू में सबसे ज्यादा रास्ते बाधित हुए हैं।

धर्मशाला में भूस्खलन के कारण पानी की पाइपलाइनें भी टूट गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है।

सबसे ज्यादा बारिश नयना देवी में 13 सेंटीमीटर दर्ज की गई, लेकिन 5 सितंबर तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है, 6 सितंबर को कुछ जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, और बाकी दिनों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है।