गुजरात पर आसमानी आफत: कपराडा में रिकॉर्ड 42 सेंटीमीटर बारिश, IMD ने दी चेतावनी

गुरुवार सुबह तक वलसाड, नवसारी, सूरत और भरूच जिलों के लिए फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और भूस्खलन जैसी दिक्कतें आ सकती हैं।

मुंबई और उसके आस-पास के ठाणे और रायगढ़ में भी ऐसी ही परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, विदर्भ और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है, जबकि दिल्ली में केवल हल्की फुहारें पड़ सकती हैं।