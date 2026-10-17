तेलंगाना के 15 जिलों में IMD ने जारी किया तूफान का अलर्ट, जानिए हैदराबाद का हाल
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भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 18 अक्टूबर के लिए तेलंगाना राज्य के 15 जिलों में तूफान का अलर्ट जारी किया है। जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम, खम्मम, नलगोंडा और महबूबाबाद जैसे कई इलाकों में बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। सभी स्थानीय निवासियों से अपील की गई है कि वे सुरक्षित रहें और मौसम से जुड़े नए अपडेट्स पर ध्यान दें।
हैदराबाद में शाम को गरज के साथ बारिश की संभावना
अगर आप हैदराबाद में रहते हैं, तो यहां आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। शाम या रात के वक्त हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। सुबह के समय हल्की धुंध भी देखने को मिल सकती है। शहर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में अपने दिन की योजना इसी के अनुसार बनाएं और बाहर निकलने से पहले IMD के किसी भी अलर्ट की जांच जरूर कर लें।