तेलंगाना के 15 जिलों में IMD ने जारी किया तूफान का अलर्ट, जानिए हैदराबाद का हाल

अगर आप हैदराबाद में रहते हैं, तो यहां आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। शाम या रात के वक्त हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। सुबह के समय हल्की धुंध भी देखने को मिल सकती है। शहर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में अपने दिन की योजना इसी के अनुसार बनाएं और बाहर निकलने से पहले IMD के किसी भी अलर्ट की जांच जरूर कर लें।