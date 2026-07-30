तेलंगाना के 16 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, हैदराबाद ऑरेंज अलर्ट पर
तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है, जिसके चलते मौसम विभाग (IMD) ने 16 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं, राजधानी हैदराबाद को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है, जहां मध्यम बारिश के साथ-साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।
प्रशासन ने लोगों से गैर-जरूरी यात्रा से बचने को कहा है, क्योंकि सड़कें जलमग्न हो सकती हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या भी आ सकती है।
उत्तरी तेलंगाना में मूसलाधार बारिश
28 जुलाई को उत्तरी तेलंगाना में मूसलाधार बारिश देखी गई। जयशंकर जिले में रिकॉर्ड 196 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि जगतियाल और निर्मल जैसे इलाकों को भी भारी बारिश की वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ी। राजधानी हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके में भी तेज बारिश के बाद सड़कें पानी से भर गईं, जिससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत हुई। मौसम वैज्ञानिक टी बालाजी ने चेतावनी दी है कि कुछ उत्तरी इलाकों में 450 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ का गंभीर खतरा बना हुआ है।
तेलंगाना के लोगों से सावधानी बरतने की अपील
IMD का कहना है कि हैदराबाद में बारिश की तीव्रता जल्द ही कम हो जाएगी, लेकिन उत्तरी जिलों में अभी भी भारी बारिश जारी रह सकती है। सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पर नजर रखें और सावधानी बरतें, खासकर उन इलाकों में रहने वाले लोग जहां बाढ़ का खतरा ज्यादा है।