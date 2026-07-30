तेलंगाना के 16 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, हैदराबाद ऑरेंज अलर्ट पर

28 जुलाई को उत्तरी तेलंगाना में मूसलाधार बारिश देखी गई। जयशंकर जिले में रिकॉर्ड 196 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि जगतियाल और निर्मल जैसे इलाकों को भी भारी बारिश की वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ी। राजधानी हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके में भी तेज बारिश के बाद सड़कें पानी से भर गईं, जिससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत हुई। मौसम वैज्ञानिक टी बालाजी ने चेतावनी दी है कि कुछ उत्तरी इलाकों में 450 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ का गंभीर खतरा बना हुआ है।