दिल्ली-NCR में मानसून की वापसी, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट
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इस शुक्रवार दोपहर को दिल्ली में जोरदार बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसके बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आगे अभी और बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है। वहीं, नोएडा और गाजियाबाद जैसे दिल्ली से सटे इलाकों में भी खूब पानी बरसा है।
दिल्ली में अलग-अलग रहा तापमान
दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में तापमान में काफी फर्क देखने को मिला। पालम में 25.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड पर यह 27.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। रिज इलाका 23.7 डिग्री सेल्सियस के साथ थोड़ा ठंडा बना रहा। इस दौरान हवा में नमी यानी आर्द्रता 75 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। पूरे दिन बारिश और आंधी-तूफान का मौसम बना रहा।