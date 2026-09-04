दिल्ली-NCR में मानसून की वापसी, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में तापमान में काफी फर्क देखने को मिला। पालम में 25.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड पर यह 27.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। रिज इलाका 23.7 डिग्री सेल्सियस के साथ थोड़ा ठंडा बना रहा। इस दौरान हवा में नमी यानी आर्द्रता 75 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। पूरे दिन बारिश और आंधी-तूफान का मौसम बना रहा।