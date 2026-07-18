मानसून की ज़ोरदार वापसी! 24 प्रतिशत कमी के बावजूद इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश

लंबे समय से सुस्त चल रहे मानसून के बाद भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस हफ्ते उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश की संभावना जताई है। हालांकि, पूरे देश में बारिश अभी भी सामान्य से 24 प्रतिशत कम है। सबसे ज्यादा मार पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत पर पड़ी है, जहां बारिश 36 प्रतिशत कम हुई है। दक्षिण प्रायद्वीप में भी बारिश 28 प्रतिशत पीछे चल रही है।