IMD की चेतावनी: 2026 तक अल नीनो का राज, भारत में बदलेगी बारिश की चाल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि अल नीनो, जो दुनिया भर में मौसम को प्रभावित करने वाला एक पैटर्न है, उसका असर भारत के मौसम पर साल 2026 के आखिर तक बना रहेगा।

विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक, इसका मतलब है कि भारत के कुछ हिस्सों में बारिश के तरीकों में बड़ा बदलाव दिख सकता है।