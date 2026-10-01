IMD की चेतावनी: 2026 तक अल नीनो का राज, भारत में बदलेगी बारिश की चाल
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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि अल नीनो, जो दुनिया भर में मौसम को प्रभावित करने वाला एक पैटर्न है, उसका असर भारत के मौसम पर साल 2026 के आखिर तक बना रहेगा।
विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक, इसका मतलब है कि भारत के कुछ हिस्सों में बारिश के तरीकों में बड़ा बदलाव दिख सकता है।
अल नीनो के असर में पूर्वोत्तर मानसून वाले राज्य
अक्टूबर से दिसंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश, केरल व कर्नाटक के कुछ हिस्सों को बारिश के लिए पूर्वोत्तर मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अल नीनो का असर मजबूत रहने और इंडियन ओशन डायपोल (IOD) के न्यूट्रल बने रहने से ये इलाके अल नीनो के प्रभाव में ही रहेंगे।