बेंगलुरु में तूफानी हवाएं, कर्नाटक में भारी बारिश; IMD का बड़ा अलर्ट

कर्नाटक में भारी बारिश के आसार

सिर्फ बंगलुरु ही नहीं, अगले 24 घंटों में कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मालनाड और दक्षिण आंतरिक क्षेत्रों के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तुमकरु और चिकबल्लापुर में 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है, जहां कुछ इलाकों में 64.5 से 115.4 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जा सकती है। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जैसे तटीय जिलों में भी जोरदार बारिश की संभावना है, और निचले इलाकों में जलभराव की समस्या हो सकती है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं या इन इलाकों में रहते हैं, तो स्थानीय खबरों पर नजर बनाए रखें।