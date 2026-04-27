IMD अलर्ट: पहाड़ों पर भी लू का कहर, शिमला-मनाली में रिकॉर्डतोड़ गर्मी ने किया हैरान

हिमाचल में मार्च का तापमान सामान्य से 8 से 12 डिग्री ऊपर

हिमाचल प्रदेश में इस साल मार्च महीने का तापमान सामान्य से 8 से 12 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। यह पिछले 5 सालों में सबसे पहले शुरू हुई गर्मी की लहर थी। लगातार तेज गर्मी को देखते हुए 26 अप्रैल को पीला अलर्ट जारी किया गया था। बात करें तापमान की तो, मसूरी और नैनीताल में यह करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं शिमला में 27 डिग्री से भी ऊपर चला गया और मनाली में 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD ने यह चेतावनी भी दी है कि इस गर्मी के मौसम में जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में लू चलने की प्रबल संभावना है।