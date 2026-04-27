IMD अलर्ट: पहाड़ों पर भी लू का कहर, शिमला-मनाली में रिकॉर्डतोड़ गर्मी ने किया हैरान
भारत के वो पहाड़ी इलाके, जो आमतौर पर अपनी ठंडक के लिए जाने जाते हैं, इस साल अचानक आई गर्मी की चपेट में हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, देश के ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान तेजी से बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों, जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों और उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों समेत कुछ चुनिंदा जगहों पर भी गर्मी ने अपना असर दिखाया है। शिमला, मनाली, मसूरी और नैनीताल जैसे मशहूर पर्यटन स्थलों पर भी इस बार सामान्य से ज्यादा गर्मी महसूस की जा रही है।
हिमाचल में मार्च का तापमान सामान्य से 8 से 12 डिग्री ऊपर
हिमाचल प्रदेश में इस साल मार्च महीने का तापमान सामान्य से 8 से 12 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। यह पिछले 5 सालों में सबसे पहले शुरू हुई गर्मी की लहर थी। लगातार तेज गर्मी को देखते हुए 26 अप्रैल को पीला अलर्ट जारी किया गया था। बात करें तापमान की तो, मसूरी और नैनीताल में यह करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं शिमला में 27 डिग्री से भी ऊपर चला गया और मनाली में 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD ने यह चेतावनी भी दी है कि इस गर्मी के मौसम में जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में लू चलने की प्रबल संभावना है।