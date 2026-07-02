दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का होगा अंत? तेज हवाएं और आंधी-बारिश दे सकती हैं राहत देश Jul 02, 2026

दिल्ली-NCR के लोग जो भीषण गर्मी से परेशान हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि शुक्रवार को यहां आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जो 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं) चल सकती हैं। इसके साथ ही हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बाद यह बदलाव लोगों को राहत देगा।