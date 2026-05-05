पश्चिम बंगाल में 8 मई तक तूफानी मौसम का अलर्ट, IMD ने दी छाता लेकर निकलने की सलाह देश May 05, 2026

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बंगाल के लिए एक खास खबर दी है। विभाग का कहना है कि पूरे राज्य में 8 मई तक बारिश और गरज के साथ तूफान आ सकता है। जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार और कूचबिहार जैसे जिलों में 6 मई तक तेज बारिश हो सकती है। दरअसल, बंगाल की खाड़ी से लगातार नम हवाएं आ रही हैं, जिस वजह से यह मौसम बन रहा है।