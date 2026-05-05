पश्चिम बंगाल में 8 मई तक तूफानी मौसम का अलर्ट, IMD ने दी छाता लेकर निकलने की सलाह
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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बंगाल के लिए एक खास खबर दी है। विभाग का कहना है कि पूरे राज्य में 8 मई तक बारिश और गरज के साथ तूफान आ सकता है। जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार और कूचबिहार जैसे जिलों में 6 मई तक तेज बारिश हो सकती है। दरअसल, बंगाल की खाड़ी से लगातार नम हवाएं आ रही हैं, जिस वजह से यह मौसम बन रहा है।
कोलकाता के लिए छाता जरूरी, IMD की सलाह
कोलकाता में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। शहर में सुबह का तापमान सामान्य से काफी कम, करीब 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। IMD ने सलाह दी है कि लोग अपने साथ छाता लेकर निकलें और मौसम से जुड़ी किसी भी नई जानकारी के लिए सतर्क रहें।