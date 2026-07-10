पंजाब में 13 जुलाई तक झमाझम बारिश के आसार, किसानों-लोगों के लिए ये हैं खास सावधानियां

चंडीगढ़ में 34 मिमी बारिश, किसानों को सावधानी बरतने की सलाह

गुरुवार को चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा 34 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके बाद मोहाली और लुधियाना में भी अच्छी बारिश हुई। IMD ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों से पानी की सही निकासी का इंतजाम करें। उन्हें अभी सिंचाई करने और फसल पर कोई रसायन (केमिकल) छिड़कने से बचना चाहिए। साथ ही, अपनी कटी हुई फसल को बारिश से बचाकर रखें, क्योंकि भारी बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, IMD ने आम लोगों के लिए भी कुछ सावधानियां बताई हैं। एजेंसी ने कहा है कि जलभराव और ट्रैफिक जाम हो सकता है। ऐसे में लोगों को पानी भरे इलाकों और कमजोर इमारतों के पास जाने से बचना चाहिए। इन भारी बारिश के बावजूद, कुछ जगहों पर गर्मी का असर अब भी दिख रहा है। फरीदकोट जैसे इलाकों में तो पारा अभी भी 42.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। यह दिखाता है कि इस साल मौसम का मिजाज कितना अप्रत्याशित रहा है।