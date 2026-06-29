IMD का बड़ा अलर्ट: अब और प्रचंड होगा मानसून, देश के इन हिस्सों में झमाझम बारिश तय
IMD का कहना है कि मानसून अब और मजबूत होने वाला है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जल्द ही अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। मध्य और उत्तरी भारत में भी अब खूब बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि, पानी के भंडारण की स्थिति थोड़ी चिंताजनक बनी हुई है। 25 जून तक देश के जलाशय सिर्फ 26.37 प्रतिशत भरे हैं। यह पिछले साल के मुकाबले तो कम है, लेकिन लंबे समय के औसत से थोड़ा बेहतर है।
कोंकण और गोवा में लगातार बारिश
महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और गोवा में 4 जुलाई तक लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी 1 से 3 जुलाई के बीच बारिश होने की उम्मीद है। खासकर मुंबई में 3 या 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक लगातार अच्छी बारिश होने की संभावना है।
IMD के पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख बिक्रम सिंह ने कहा, "जैसे-जैसे मानसून सक्रिय हो रहा है, मुंबई में 3 या 4 जुलाई से 7 जुलाई तक अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है।"