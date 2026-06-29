IMD का बड़ा अलर्ट: अब और प्रचंड होगा मानसून, देश के इन हिस्सों में झमाझम बारिश तय

कोंकण और गोवा में लगातार बारिश

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और गोवा में 4 जुलाई तक लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी 1 से 3 जुलाई के बीच बारिश होने की उम्मीद है। खासकर मुंबई में 3 या 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक लगातार अच्छी बारिश होने की संभावना है।

IMD के पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख बिक्रम सिंह ने कहा, "जैसे-जैसे मानसून सक्रिय हो रहा है, मुंबई में 3 या 4 जुलाई से 7 जुलाई तक अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है।"