दिल्ली-NCR में उमस बढ़ाएगी बेचैनी, गुरुग्राम में भारी बारिश का अलर्ट
दिल्ली-NCR के लोगों को मौसम को लेकर एक जरूरी जानकारी दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि अगले 6 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। खासकर दिल्ली में 23 और 24 जुलाई को हल्की बारिश या फुहारें पड़ने की उम्मीद है। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। हालांकि, इन दिनों नमी का स्तर काफी ऊंचा रहेगा, जो 80 से 95 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, लेकिन शहर के लिए मौसम विभाग ने अभी तक कोई चेतावनी जारी नहीं की है।
गुरुग्राम में 23 जुलाई को भारी बारिश की आशंका
23 जुलाई को गुरुग्राम में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, इसलिए बाहर निकलते समय छाता साथ रखना ठीक रहेगा। पूरे हफ्ते आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो 23, 26 और 27 जुलाई को यहां बादल छाए रहेंगे और रुक-रुककर बारिश हो सकती है।
वहीं, 24 जुलाई को गाजियाबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। पूरे क्षेत्र में तापमान गर्म बना रहेगा; दिन के समय यह 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि रातें 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के साथ उमस भरी रहेंगी।