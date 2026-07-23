दिल्ली-NCR में उमस बढ़ाएगी बेचैनी, गुरुग्राम में भारी बारिश का अलर्ट

23 जुलाई को गुरुग्राम में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, इसलिए बाहर निकलते समय छाता साथ रखना ठीक रहेगा। पूरे हफ्ते आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो 23, 26 और 27 जुलाई को यहां बादल छाए रहेंगे और रुक-रुककर बारिश हो सकती है।

वहीं, 24 जुलाई को गाजियाबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। पूरे क्षेत्र में तापमान गर्म बना रहेगा; दिन के समय यह 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि रातें 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के साथ उमस भरी रहेंगी।