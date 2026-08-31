उत्तर प्रदेश में IMD का ऑरेंज अलर्ट, अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी

हाल ही में हुई जोरदार बारिश से उत्तर प्रदेश में मानसून की कमी काफी हद तक पूरी हो गई है। 30 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी घटकर अब सिर्फ 14 प्रतिशत रह गई है। वहीं, पश्चिमी हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। कई इलाकों में तो रिकार्ड तोड़ बारिश हुई है। बांदा के बबेरू में एक ही दिन में 217.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस मानसून सीजन में अगर पूरे राज्य के जिलों पर नजर डालें तो 30 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि 31 जिलों में सामान्य और 14 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। जो लोग इन अलर्ट जोन में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लगातार अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।