पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अगले 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

तूफान से बचाव के लिए IMD ने कुछ सुरक्षा सलाह भी दी हैं। विभाग ने आगाह किया है कि भारी बारिश के चलते सड़कें चिकनी हो सकती हैं, जिससे फिसलने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा, सड़कों पर ट्रैफिक जाम और कई इलाकों में बिजली कटौती की समस्या भी हो सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे बारिश के दौरान पानी से भरी जगहों पर जाने से बचें और घरों के अंदर ही रहें। किसानों के लिए खास निर्देश हैं कि वे अपने खेतों से जमा पानी तुरंत निकालें और कटी हुई फसलों को खुले में न छोड़ें।