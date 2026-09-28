उत्तर प्रदेश में बारिश से अब तक 50 से ज्यादा मौतें, IMD ने म्यांमार के लिए दी नई चेतावनी
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने ताजा जानकारी दी है कि उत्तरी अंडमान सागर और इससे सटे म्यांमार तट पर एक गहरा डिप्रेशन बन गया है। अनुमान है कि यह सिस्टम 28 सितंबर की शाम तक म्यांमार की ओर बढ़ेगा, खासकर यांगून और कायकटो के बीच से होकर गुजरेगा। राहत की बात यह है कि यह पूरा डिप्रेशन चक्रवात में नहीं बदलेगा। फिर भी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश में इसका असर दिख सकता है और मौसम बिगड़ सकता है।
उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा लोगों की मौत
पहले जो गहरा डिप्रेशन आया था, उसने भारी तबाही मचाई थी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसकी वजह से जोरदार बारिश हुई, जिससे हालात बदतर हो गए। अकेले ओडिशा में ही 73,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए। यहां 721 मकान आंशिक या पूरी तरह से टूट गए, और लगभग 4,480 हेक्टेयर खेत की फसलें भी बर्बाद हो गईं। वहीं, उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से अब तक बारिश और तूफानी घटनाओं से जुड़ी दुर्घटनाओं में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई जिलों में बचाव दल लोगों को राहत कैंपों में पहुंचाने में जुटे हैं, और बचाव व राहत का काम लगातार जारी है।