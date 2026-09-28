उत्तर प्रदेश में बारिश से अब तक 50 से ज्यादा मौतें, IMD ने म्यांमार के लिए दी नई चेतावनी

पहले जो गहरा डिप्रेशन आया था, उसने भारी तबाही मचाई थी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसकी वजह से जोरदार बारिश हुई, जिससे हालात बदतर हो गए। अकेले ओडिशा में ही 73,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए। यहां 721 मकान आंशिक या पूरी तरह से टूट गए, और लगभग 4,480 हेक्टेयर खेत की फसलें भी बर्बाद हो गईं। वहीं, उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से अब तक बारिश और तूफानी घटनाओं से जुड़ी दुर्घटनाओं में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई जिलों में बचाव दल लोगों को राहत कैंपों में पहुंचाने में जुटे हैं, और बचाव व राहत का काम लगातार जारी है।