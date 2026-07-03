IMD की बड़ी चेतावनी: अगले 48 घंटे इन राज्यों में भारी बारिश-तूफान

कांगड़ा और कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुल्लू जैसे कुछ इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, जिसके कारण वहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में तेज स्थानीय बारिश देखने को मिलेगी, वहीं मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बहुत भारी बारिश का अनुमान है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल और कोंकण क्षेत्र में भी तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों के लोगों को सलाह दी जाती है कि तूफान के दौरान नदियों के पास जाने या बेवजह घर से बाहर निकलने से बचें और स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी की गई सलाहों पर ध्यान दें।