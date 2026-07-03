IMD की बड़ी चेतावनी: अगले 48 घंटे इन राज्यों में भारी बारिश-तूफान
IMD ने चेतावनी दी है कि इस शुक्रवार और शनिवार को देश के कई राज्यों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और कोंकण क्षेत्र में जबरदस्त बारिश होने की उम्मीद है। खासकर पहाड़ी या बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ को लेकर सतर्क रहें।
कांगड़ा और कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुल्लू जैसे कुछ इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, जिसके कारण वहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में तेज स्थानीय बारिश देखने को मिलेगी, वहीं मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बहुत भारी बारिश का अनुमान है।
इसके अलावा, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल और कोंकण क्षेत्र में भी तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों के लोगों को सलाह दी जाती है कि तूफान के दौरान नदियों के पास जाने या बेवजह घर से बाहर निकलने से बचें और स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी की गई सलाहों पर ध्यान दें।