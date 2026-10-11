मुंबई-ठाणे में IMD का यलो अलर्ट, आज झुलसाएगी गर्मी

मुंबई और ठाणे वालों ध्यान दें। IMD ने आज के लिए यलो हीट अलर्ट जारी किया है। यहां आज काफी ज्यादा गर्मी और उमस महसूस होगी। दिन के समय तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात में भी ये सिर्फ 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा।

आसमान साफ रहने की वजह से माहौल सामान्य से ज्यादा गर्म रहेगा।