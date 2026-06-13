दिल्ली: आज येलो अलर्ट के साथ आ रही बारिश-तूफान, उड़ानों में होगी देरी

इंडिगो ने दिल्ली के यात्रियों को सलाह दी है

रविवार को भी बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक हो सकती है, हालांकि कोई आधिकारिक अलर्ट नहीं है।

शनिवार को तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और रविवार को यह 23 से 39 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके बाद सप्ताह के मध्य तक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी काफ़ी बढ़ जाएगी।

वहीं, दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्री अपनी फ्लाइट की स्थिति लगातार जांचते रहें। खराब मौसम के कारण उड़ानों में पहले ही देरी हो रही है, इसलिए इंडिगो एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी उड़ान की जानकारी घर से निकलने से पहले ही जांच लें।