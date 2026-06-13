दिल्ली: आज येलो अलर्ट के साथ आ रही बारिश-तूफान, उड़ानों में होगी देरी
दिल्ली वालों, ध्यान दीजिए! मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार, 13 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिन दिल्ली में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है।
आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश व गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। इसका सबसे ज्यादा असर दोपहर या शाम के वक्त दिखाई दे सकता है।
इंडिगो ने दिल्ली के यात्रियों को सलाह दी है
रविवार को भी बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक हो सकती है, हालांकि कोई आधिकारिक अलर्ट नहीं है।
शनिवार को तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और रविवार को यह 23 से 39 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके बाद सप्ताह के मध्य तक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी काफ़ी बढ़ जाएगी।
वहीं, दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्री अपनी फ्लाइट की स्थिति लगातार जांचते रहें। खराब मौसम के कारण उड़ानों में पहले ही देरी हो रही है, इसलिए इंडिगो एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी उड़ान की जानकारी घर से निकलने से पहले ही जांच लें।