मुंबई-कोंकण में IMD ने गर्मी का यलो अलर्ट जारी किया, अक्टूबर में ही जून जैसी गर्मी

मुंबई में यलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि शहर में गर्मी और उमस बढ़ गई है, जिससे अक्टूबर का महीना भी जून-जुलाई की तेज गर्मी जैसा लग रहा है।

तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, और ऊपर से उमस लोगों को और परेशान कर रही है। यह चेतावनी सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। कोंकण क्षेत्र के कई दूसरे इलाकों में भी ऐसे ही हालात हैं।