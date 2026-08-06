IMD का अलर्ट: गुरुग्राम से उत्तर प्रदेश तक भारी बारिश का खतरा
गुरुग्राम के लोगों के लिए अहम खबर है। IMD ने गुरुवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्यम से लेकर भारी बारिश, गरज के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है।
दरअसल, बुधवार को दिल्ली NCR में हुई भारी बारिश से सड़कें पानी से भर गई थीं और लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कत हुई थी। इसे देखते हुए, प्रशासन ने सभी से सावधानी बरतने की अपील की है, खासकर उन लोगों से जो घर से बाहर निकल रहे हैं। यातायात में देरी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मौसम के ताजा अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।
पंजाब, उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट
मौसम का मिजाज सिर्फ गुरुग्राम तक ही सीमित नहीं है, आसपास के कई राज्यों में भी मानसून का असर दिख रहा है। पंजाब के कई जिले, जिनमें लुधियाना और एस ए एस नगर शामिल हैं, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर देहात और कानपुर नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने बताया है कि इन इलाकों में भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें हो सकती हैं। ऐसे में, अगर आप आज उत्तर भारत में कहीं भी यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले से तैयारी करना समझदारी होगी।