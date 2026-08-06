IMD का अलर्ट: गुरुग्राम से उत्तर प्रदेश तक भारी बारिश का खतरा

गुरुग्राम के लोगों के लिए अहम खबर है। IMD ने गुरुवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्यम से लेकर भारी बारिश, गरज के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है।

दरअसल, बुधवार को दिल्ली NCR में हुई भारी बारिश से सड़कें पानी से भर गई थीं और लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कत हुई थी। इसे देखते हुए, प्रशासन ने सभी से सावधानी बरतने की अपील की है, खासकर उन लोगों से जो घर से बाहर निकल रहे हैं। यातायात में देरी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मौसम के ताजा अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।