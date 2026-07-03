हिमाचल में 'ऑरेंज' अलर्ट: बाढ़-भूस्खलन से तबाही, अटल टनल भी बंद

हिमाचल में अटल टनल भी बंद

लगातार बारिश ने राज्य के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस वजह से 49 रास्ते बंद हो गए हैं, 120 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं और कई जल आपूर्ति योजनाएं भी ठप हो गई हैं। मंडी जिला इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। लाहौल-स्पीति और किन्नौर जैसे ऊंचे इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते अटल टनल को बंद कर दिया गया है।

इसके अलावा, कई अन्य रास्ते भी जाम हो गए हैं। IMD ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है। विभाग ने सलाह दी है कि सफर करते समय नदियों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहें। इस बीच, तापमान में भी अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई है। चंबा में तापमान सामान्य से करीब 10 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है।