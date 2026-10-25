IMD की चेतावनी: तमिलनाडु में भारी बारिश और चक्रवात की आशंका

इस समय मौसम से जुड़े सिस्टम ही सारी हलचल की वजह हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो 26 अक्टूबर तक चक्रवात में बदल सकता है। वहीं, दूसरा कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में सक्रिय है।

ये दोनों ही सिस्टम अलग-अलग हैं और इनकी वजह से तटवर्ती इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है। इसका असर सिर्फ तमिलनाडु पर ही नहीं, बल्कि पुडुचेरी और कराईकल में भी दिख रहा है। येलो अलर्ट रविवार तक पूरी तरह से लागू रहेगा, जिससे रात भर तेज बारिश होने की आशंका बनी हुई है।