IMD ने 3 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट, अगले 48 घंटे भारी बारिश के साथ बाढ़-भूस्खलन का खतरा

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमालय के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से मानसून की बारिश ने अब जोर पकड़ लिया है। इस भारी बारिश से अचानक बाढ़ आने, निचले इलाकों में पानी भरने, नदियों के उफान पर आने और खासकर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होने का खतरा है।