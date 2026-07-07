IMD की पश्चिम बंगाल में 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की जारी की चेतावनी, तूफान और बाढ़ का खतरा भी बताया

उत्तर बंगाल में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की संभावना

IMD के मुताबिक, उत्तर बंगाल के कई इलाकों में आने वाले दिनों में 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है। पहाड़ी और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं, दक्षिण बंगाल के जिलों में भी 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी बारिश के साथ तूफान आने का अनुमान है। खासकर पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर, झाडग्राम और दक्षिण 24 परगना के क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। कोलकाता में सोमवार से बुधवार के बीच हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरों को समुद्र में तेज हलचल के प्रति आगाह किया गया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि वे सुरक्षा संबंधी सभी सावधानियां बरतें और तूफान के समय समुद्र में जाने से बचें।