IMD ने महाराष्ट्र से झारखंड तक तूफान-बारिश की दी चेतावनी, हिमाचल के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट

झारखंड में तेज हवाएं, नासिक में स्कूल बंद

झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, मंडी और सोलन जैसे जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में बादल फटने जैसी आशंका के चलते एहतियात के तौर पर स्कूल और सार्वजनिक जगहें बंद कर दी गई हैं। ओडिशा में भी और बारिश का अनुमान है। इसी कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसे ही अलर्ट जारी किए गए हैं, जबकि राजधानी ईटानगर में लू की चेतावनी जारी है।