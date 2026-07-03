बंगाल की खाड़ी से आ रहे तूफानी बारिश के बादल, IMD ने जारी की चेतावनी

आंध्र के मछुआरों को भी चेतावनी

मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है, क्योंकि तटों पर हवा की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पूर्व गोदावरी, कृष्णा और नेल्लोर जिलों के लिए समुद्री लहरों की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं, श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिलों में मूसलाधार बारिश की आशंका है। ऐसे में स्थानीय बाढ़ और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां की हैं और लोगों को सतर्क रहने को कहा है।