IMD ने महाराष्ट्र के 24 जिलों के लिए जारी किया बारिश का येलो अलर्ट
देश
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पुणे और महाराष्ट्र के 23 अन्य जिलों में अगले 3 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।IMD के मुताबिक, इन इलाकों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ तेज़ हवाएं चलने की आशंका है। दरअसल, सक्रिय मानसून और आसपास बन रहे कुछ मौसमी सिस्टम की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है।
पूरे महाराष्ट्र में बारिश और गरज-चमक की संभावना
रविवार को हुई बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन शिवजयनगर और स्वारगेट जैसे कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 29 जून को सुबह का मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन दोपहर बाद बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी बारिश बढ़ने की पूरी संभावना है।