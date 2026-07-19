हिमाचल में IMD का रेड अलर्ट: 20-21 जुलाई को भीषण बारिश, बाढ़-भूस्खलन का खतरा

इस दौरान चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जैसे जिलों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, वहीं शिमला और सोलन जैसे इलाकों के लिए ऑरेंज या यलो अलर्ट जारी किया गया है।

राज्य सरकार ने कहा है कि वे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शिमला और मंडी जैसे संवेदनशील इलाकों में पहले ही आपातकालीन टीमें तैनात कर दी गई हैं। भारी बारिश के चलते करीब 70 सड़कें और 120 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि पानी की सप्लाई अभी भी सामान्य है।