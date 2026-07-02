मानसून की दस्तक: दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में रेड अलर्ट

मानसून उत्तर भारत में आगे बढ़ने वाला है

अगले 2 दिनों के अंदर दक्षिण-पश्चिम मानसून दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक पहुंचने की उम्मीद है। इसी के साथ, अगले कुछ दिनों में कोंकण, गोवा और दक्षिण गुजरात में बहुत भारी बारिश के लिए भी रेड अलर्ट जारी हुआ है। मुंबई के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि यहां भी भारी बारिश की संभावना है। इसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भरने की दिक्कतें हो सकती हैं। ओडिशा, मध्य भारत और गुजरात में भी बारिश का अनुमान है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिल सकती है।