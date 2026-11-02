तेलंगाना में गहराया चक्रवात 'मुरसु' का संकट, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट
तेलंगाना के लोगों के लिए एक अहम खबर है। चक्रवात 'मुरसु' तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने नलगोंडा और नागरकुर्नूल जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि मंगलवार को इन इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा, सूर्यपेट, महबूबनगर और वनपर्ति जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।
हैदराबाद में बारिश का अनुमान
मुलुगु, भद्राद्रि कोठागुडेम और खम्मम जैसे कई दूसरे जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। इन जगहों पर भारी बारिश, गरज-चमक के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। वहीं, हैदराबाद में दिनभर ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और शाम या रात तक हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। चक्रवात मुरसु लगातार करीब आ रहा है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि वे ताजा अपडेट्स पर नजर रखें और सुरक्षित रहें।