तेलंगाना में गहराया चक्रवात 'मुरसु' का संकट, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

मुलुगु, भद्राद्रि कोठागुडेम और खम्मम जैसे कई दूसरे जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। इन जगहों पर भारी बारिश, गरज-चमक के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। वहीं, हैदराबाद में दिनभर ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और शाम या रात तक हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। चक्रवात मुरसु लगातार करीब आ रहा है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि वे ताजा अपडेट्स पर नजर रखें और सुरक्षित रहें।