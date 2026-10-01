केरलम में मूसलाधार बारिश का खतरा, 1 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट जारी
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मौसम विभाग (IMD) ने केरल में भारी बारिश की आशंका जताई है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर बने सक्रिय मौसमी सिस्टम की वजह से यह बारिश होगी।
पथानामथिट्टा, कोट्टायम और इडुक्की ज़िलों के लिए 1 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है।
6 जिलों में यलो अलर्ट
इसके साथ ही, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, एर्नाकुलम, पलक्कड़, मलप्पुरम और वायनाड सहित केरल के 6 अन्य जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी हुआ है। इन जगहों पर भी कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने बताया है कि शुक्रवार तक पूरे केरलम में गरज-चमक के साथ बिजली गिर सकती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।