केरलम में मूसलाधार बारिश का खतरा, 1 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट जारी

इसके साथ ही, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, एर्नाकुलम, पलक्कड़, मलप्पुरम और वायनाड सहित केरल के 6 अन्य जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी हुआ है। इन जगहों पर भी कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग ने बताया है कि शुक्रवार तक पूरे केरलम में गरज-चमक के साथ बिजली गिर सकती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।