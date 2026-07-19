IMD का अलर्ट: आज दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका

दिल्ली-NCR में आज हल्की बारिश और चिपचिपी गर्मी रहेगी। मौसम विभाग ने यहां यलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की उम्मीद है।

मुंबई में 18 जुलाई को हुई बारिश के बाद, अब 22 जुलाई तक मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों के लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है। उन्हें सलाह दी गई है कि वे जलभराव वाले या भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से बचें। इसके साथ ही, मौसम के ताज़ा अपडेट्स पर नज़र रखने को भी कहा गया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अपनी योजनाओं में बदलाव कर सकें।