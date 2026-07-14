पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने बताया बाढ़ और भूस्खलन का खतरा
पूर्वोत्तर भारत में इस सप्ताह खूब बारिश होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस पूरे हफ्ते के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मेघालय के लिए तो 'अत्यधिक भारी बारिश' की चेतावनी है, वहीं असम और अरुणाचल प्रदेश में भी जमकर बारिश होने का अनुमान है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है।
किरण रिजीजू के मुताबिक बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई का काम शुरू
इस भारी बारिश के चलते प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। अचानक आने वाली बाढ़, भूस्खलन और चारों तरफ बड़े पैमाने पर व्यवधान होने का अंदेशा जताया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन राहत और बहाली का काम अभी से शुरू कर दिया गया है। इसी बीच, गुवाहाटी में बाढ़ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कुछ नेताओं का कहना है कि हालात काबू में हैं, लेकिन शहर में जलभराव की समस्या को वे एक बड़ी चुनौती मानते हैं।