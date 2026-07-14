पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने बताया बाढ़ और भूस्खलन का खतरा

इस भारी बारिश के चलते प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। अचानक आने वाली बाढ़, भूस्खलन और चारों तरफ बड़े पैमाने पर व्यवधान होने का अंदेशा जताया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन राहत और बहाली का काम अभी से शुरू कर दिया गया है। इसी बीच, गुवाहाटी में बाढ़ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कुछ नेताओं का कहना है कि हालात काबू में हैं, लेकिन शहर में जलभराव की समस्या को वे एक बड़ी चुनौती मानते हैं।