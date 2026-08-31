पूर्वी भारत में 31 अगस्त से होगी मूसलाधार बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 31 अगस्त को खास तौर पर भारी बारिश की उम्मीद है। वहीं ओडिशा में 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 से 3 सितंबर तक लगातार बारिश होती रहेगी। छत्तीसगढ़ में यह स्थिति 4 सितंबर तक रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 6 सितंबर तक बादल बरसते रह सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी उम्मीद है। ऐसे में मछुआरों को फिलहाल समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है।