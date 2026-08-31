पूर्वी भारत में 31 अगस्त से होगी मूसलाधार बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी
अगर आप ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतें। भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक निम्न दबाव क्षेत्र के कारण इन इलाकों में पूरे हफ्ते भारी बारिश होने की संभावना है। यह सिलसिला 31 अगस्त से शुरू होकर शुरुआती सितंबर तक चल सकता है।
ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी
ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 31 अगस्त को खास तौर पर भारी बारिश की उम्मीद है। वहीं ओडिशा में 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 से 3 सितंबर तक लगातार बारिश होती रहेगी। छत्तीसगढ़ में यह स्थिति 4 सितंबर तक रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 6 सितंबर तक बादल बरसते रह सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी उम्मीद है। ऐसे में मछुआरों को फिलहाल समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है।