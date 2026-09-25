उत्तराखंड में IMD का रेड अलर्ट: 26-27 सितंबर को मूसलाधार बारिश, बाढ़-भूस्खलन का खतरा

उत्तराखंड के लोगों के लिए अहम खबर है। मौसम विभाग IMD ने इस हफ्ते जोरदार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 26 सितंबर को बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है।

वहीं, 27 सितंबर को देहरादून और हरिद्वार को भी खराब मौसम के लिए तैयार रहना होगा। तेज हवाओं के साथ-साथ बिजली चमकने और बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे सकती है।