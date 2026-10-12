IMD का अलर्ट: दक्षिण भारत में सप्ताहांत से तूफानी बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवाएं
अगर आप केरल, तमिलनाडु, माहे या पुडुचेरी में रहते हैं, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि पूर्वोत्तर मानसून आने से पहले इस सप्ताहांत इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।
दरअसल, बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव वाला सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से ऐसा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी बारिश का मौसम रह सकता है।
खाड़ी से आएगी नमी, बंगाल की खाड़ी में नया दबाव बनेगा
थाईलैंड की खाड़ी से एक नया मौसमी सिस्टम आ रहा है। यह हवा का एक चक्रवाती परिसंचरण है, जो वायुमंडल के निचले स्तरों पर नीचे उतरेगा।
अनुमान है कि मंगलवार तक यह दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव वाला क्षेत्र बना देगा। इसी के साथ दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई होगी और पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय हो जाएगा।
इसका साफ मतलब है कि दक्षिण भारत में सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि गरज-चमक के साथ तेज हवाएं और तूफान भी आ सकते हैं। मौसम विभाग ने ऐसी ही बारिश, गरज और तेज हवाओं का अनुमान लगाया है।