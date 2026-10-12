IMD का अलर्ट: दक्षिण भारत में सप्ताहांत से तूफानी बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवाएं

थाईलैंड की खाड़ी से एक नया मौसमी सिस्टम आ रहा है। यह हवा का एक चक्रवाती परिसंचरण है, जो वायुमंडल के निचले स्तरों पर नीचे उतरेगा।

अनुमान है कि मंगलवार तक यह दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव वाला क्षेत्र बना देगा। इसी के साथ दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई होगी और पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय हो जाएगा।

इसका साफ मतलब है कि दक्षिण भारत में सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि गरज-चमक के साथ तेज हवाएं और तूफान भी आ सकते हैं। मौसम विभाग ने ऐसी ही बारिश, गरज और तेज हवाओं का अनुमान लगाया है।