IMD का बड़ा अलर्ट: इन 10 राज्यों में अगले 4 दिन लू का 'रेड अलर्ट', भीषण गर्मी से ऐसे बचें 

गर्मी से बचाव के उपाय

इसी अवधि में तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी कड़ी धूप पड़ने की संभावना है। डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) और लू लगने का खतरा बढ़ गया है, इसलिए इन दिनों खूब पानी पीने की सलाह दी गई है। दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें और हल्के कपड़े पहनें। अगर बाहर जाना बेहद ज़रूरी हो तो धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन और टोपी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस सप्ताह सूरज की तपिश काफी ज़्यादा रहने वाली है।